CNN: США и Иран могут заключить сделку в ближайшее время

В ближайшее время ожидаются «хорошие новости» от США и Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным собеседника телеканала, сделка может быть заключена уже сегодня вечером.

Собеседник телеканала отмечает, что в переговорах лично участвует начальник штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф ранее попросил президента США Дональда Трампа продлить ультиматум Ирану на две недели, а Тегеран за это время — открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли. Сам американский президент сообщил, что США ведут «жаркие переговоры» с Ираном.