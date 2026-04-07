Трамп сообщил о «жарких переговорах» с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран находятся «в разгаре жарких переговоров». Об этом он сообщил журналистке Fox News Джеки Хайнрих.

В разговоре с телеканалом американский президент не стал комментировать просьбу премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа отсрочить нанесение ударов по Ирану на две недели. «Я могу сказать одно — я знаю его очень хорошо. Он очень уважаемый человек во всем мире»,— приводит журналистка слова господина Трампа.

Шехбаз Шариф обратился к президенту США в соцсети Х с просьбой продлить ультиматум Тегерану на две недели. Взамен Иран должен открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли. Как пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, Тегеран положительно воспринял предложение.