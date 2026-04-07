Армейцы рассчитали чемпионат на первый-второй

ЦСКА обеспечил себе первое место в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ. В матче недели, 7 апреля, армейцы принимали «Локомотив-Кубань» и одержали уверенную победу со счетом 99:69. В тот же день вторую строчку в турнирной таблице забронировал УНИКС, который был сильнее «Автодора». В топ-4 первенства осталась одна интрига – борьба за третье место. Возможность гарантировать его себе во вторник упустил «Зенит», неожиданно проигравший «Уралмашу». Вытеснить петербуржцев из первой тройки все еще может «Локомотив-Кубань».

Матч Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Локомотив-Кубань»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Матч Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Локомотив-Кубань»

Во вторник в Единой лиге ВТБ в деле были все ее лидеры. ЦСКА и «Локомотив-Кубань» сошлись в Москве в очном противостоянии, УНИКС принимал «Автодор», а «Зенит» дома встречался с «Уралмашем». Основное внимание было приковано к московскому матчу. Не только ввиду его яркой вывески, а еще и потому, что именно в этой встрече ЦСКА, в случае победы, мог официально оформить победу в регулярном первенстве. Кстати, первую с 2023 года.

Откровенно говоря, сомнений в том, что армейцы «регулярку» выиграют не было уже давно. Вопрос был лишь в том, сумеют ли краснодарцы несколько отсрочить это событие. Да, в этом сезоне железнодорожникам совсем не удавались игры против ЦСКА. Команды, с учетом игр в Winline Basket Cup, встречались пять раз и во всех случаях удача была на стороне ЦСКА. Причем в декабре армейцы обыграли краснодарцев с впечатляющей разницей в 40 очков. В феврале устроили еще один разгром, победив с профицитом в 29 очков. Но, как ни странно, а именно то, что «Локомотив-Кубань» так часто оступался в матчах с ЦСКА, давало надежду, что краснодарцы, желая, все же, хоть раз огорчить принципиального соперника, соберутся и дадут бой. И они, надо признать, попытались. В первой четверти гости смотрелись даже получше хозяев и выиграли ее с разницей в шесть очков. Мало, но хоть что-то.

Однако продолжения со стороны краснодарцев не последовало. А вот ЦСКА уже во второй четверти включился в боевой режим, отлично работал как в защите, так и в нападении, где выделялся Ливио Жан-Шарль, и выиграл вторую четверть за явным преимуществом – 33:16.

Но и после этого армейцы, в составе которых отличный матч выдал Иван Ухов (на его счету 20 очков – лучший показатель встречи), не успокаивались и только наращивали отрыв. К финальной сирене он достиг 30 очков – 99:69. Таким образом ЦСКА не только гарантировал себе первое место в «регулярке», но и довел свою победную серию в домашних встречах до 26-ти. Для европейских чемпионатов, за исключением Единой лиги ВТБ, это рекордный показатель. А вот в Единой лиге ВТБ была домашняя победная серия и длиннее – она принадлежит «Химкам».

На час раньше, чем московская игра началась встреча в Казани, в которой УНИКС принимал «Автодор», уже лишившийся шансов пробиться в play-off. Тут обошлось без неожиданностей. Казанцы победили со счетом 85:65 и, с учетом победы ЦСКА, обеспечили себе второе место в «регулярке».

День мог вообще сложиться так, что все топ-4 команды расставились бы в таблице по местам. Но интригу в первенстве сохранил «Зенит».

Петербуржцы на своей площадке уступили «Уралмашу». В прошлом туре екатеринбуржцы уже удивили, обыграв в гостях УНИКС, но в «Зените», похоже не восприняли «Уралмаш» как серьезного соперника. Зря, поскольку гости победили со счетом 82:69.

«Зенит», остающийся на третьем месте, опережает идущий четвертым «Локомотив-Кубань» на три победы. Петербуржцам осталось провести два матча. Краснодарцам – три. «Локомотиву» нужно побеждать во всех оставшихся играх и надеяться, что «Зенит», в свою очередь, уступит в обоих матчах. Тогда краснодарцы, за счет преимущества в счете по личным встречам, окажутся впереди. В иной ситуации такой сценарий можно было бы считать маловероятным. Но ведь «Зенит» заканчивает первенство играми против УНИКСа и ЦСКА. Они не упустят шанс огорчить принципиального соперника. А вот в расписании «Локомотива-Кубани» встреч с топовыми командами уже нет.

Арнольд Кабанов