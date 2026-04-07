CNN узнал о надеждах администрации США прийти к соглашению с Ираном

Представители администрации президента США по-прежнему надеются на продолжение переговоров с Ираном через посредников. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники. В Вашингтоне ждут, что возможное соглашение заставит Дональда Трампа отложить свое обещание по атакам на электростанции Ирана.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран прекратил прямые дипломатические контакты с США после угрозы Дональда Трампа «уничтожить иранскую цивилизацию». The New York Times писала, что Иран остановил даже непрямые переговоры.

Два источника телеканала отметили, что своими заявлениями Дональд Трамп пытается оказать максимальное давление на руководство Ирана. При этом американский президент готов выполнить свои обещания, если переговоры зайдут в тупик, сообщили собеседники CNN.

В три часа утра по московскому времени завершится срок ультиматума, в котором Белый дом требует от Тегерана разблокировать Ормузский пролив и принять условия США. Дональд Трамп сегодня обещал «гибель цивилизации» Ирана без шанса на возрождение. Для Исламской Республики это уже четвертый подобный ультиматум за последние несколько недель.

