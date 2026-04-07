WSJ: Иран прекратил прямые контакты с США
Иран прекратил прямые дипломатические контакты с США после угрозы Дональда Трампа «уничтожить иранскую цивилизацию», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, переговоры через посредников при этом продолжаются.
Источники WSJ заявили, что отказ от прямых контактов осложнил усилия по достижению соглашения до крайнего срока, который установил Дональд Трамп (до 03:00 8 апреля по мск). Собеседник газеты рассказал, что Иран планировал направить сигнал «неодобрения и неповиновения, прервав связь». Как уточнили три иранских чиновника The New York Times, Иран уже передал Пакистану, «что больше не ведет переговоры о прекращении огня».
Два пакистанских чиновника говорили Reuters, что Пакистан поддерживает связь с Ираном и США, но основная проблема заключается в отказе иранских властей от переговоров до выполнения предварительных условий. Среди них — полное прекращение огня, гарантия безопасности Исламской Республики и выплаты репараций. Вариант с перемирием для начала обсуждений соглашения иранские власти уже отвергли.
Дональд Трамп говорил, что, если до установленного срока сделка с Ираном не будет достигнута, США устроят в стране «ад» и атакуют иранские электростанции. В овтет Иран пообещал погрузить во тьму весь Ближний Восток.
