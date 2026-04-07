WP: Хегсет сообщает Трампу ложную информацию о ходе операции против Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет передает президенту США Дональду Трампу ложную информацию о ходе операции против Ирана, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, в американской администрации опасаются, что доклады министра «чрезмерно оптимистичны» и могут вводить главу государства и население в заблуждение.

Господин Хегсет утверждал, что США установили «полный контроль над иранским небом». «Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию»,— сказал WP чиновник администрации США.

В качестве примера собеседники WP приводят недавний инцидент с перехватом американского истребителя F-15E в Иране. Это показало, что Иран «по-прежнему способен угрожать военнослужащим США» и поставило под сомнение слова Пита Хегсета, отметили источники газеты.

F-15E был сбит иранской армией 3 апреля в районе к юго-востоку от Исфахана. Первого члена экипажа США эвакуировали в тот же день. Второй член экипажа находился примерно в 16 км от места приземления напарника. Американские силы обнаружили раненого офицера через 36 часов и вывезли на лечение в Кувейт.

