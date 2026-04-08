Итальянский бренд Trussardi закрыл все подразделения в России

ООО «Т. Р. С. Дистрибьюшн», которое управляет магазинами итальянского бренда Trussardi в России, закрыло все свои обособленные подразделения в третьем квартале 2025 года. Это следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ». В их число вошли магазины в ГУМе, на Цветном бульваре, а также в крупных торговых центрах «Европейский» и «Метрополис».

Закрытие подразделений только к осени прошлого года свидетельствует о постепенном выходе из арендных отношений, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов. Для премиального фешен-сегмента такая задержка объяснима: договоры аренды в знаковых локациях редко расторгаются одномоментно, уточняет он.

Trussardi объявил об уходе с российского рынка в 2022 году. В 2024-м появилась информация о том, что бренд планирует вернуться на российский рынок — СМИ писали, что он откроет магазин на Ходынском поле в Москве, однако этого так и не произошло. Закрытие подразделений говорит о финальном оформлении ухода, считает эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд. Бренд, полагает она, прекратил активную работу раньше, а в 2025 году просто завершил юридическое закрытие структуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Провожают по одежке».