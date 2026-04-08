Провожают по одежке

Итальянский одежный бренд Trussardi может окончательно покинуть Россию. Компания, управляющая российскими магазинами ритейлера, закрыла все свои подразделения. Прекращение работы в России нетипично для итальянских брендов: их присутствие в стране после февраля 2022 года и сейчас остается заметным, в отличие от других европейских марок.

ООО «Т. Р. С. Дистрибьюшн», управляющее магазинами итальянского бренда Trussardi в РФ, закрыло все обособленные подразделения в третьем квартале 2025 года, обнаружил “Ъ” в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании. В начале прошлого года работало десять подразделений (под каждый магазин), среди которых точки на Цветном бульваре, в ГУМе в центре Москвы, в торгцентрах «Метрополис», «Европейский» и другие. В ООО «Т. Р. С. Дистрибьюшн» и глобальном офисе Trussardi не ответили на запрос “Ъ”.

Trussardi — марка одежды, аксессуаров и парфюмерии. 40% глобальной компании принадлежит семье основателя Данте Труссарди, 60% — итальянской Miroglio Group, выкупившей долю у фонда QuattroR в 2024 году. Бренд покинул российский рынок в 2022 году после начала специальной военной операции РФ на Украине. В 2021 году выручка ООО «Т. Р. С. Дистрибьюшн» составила почти 2 млрд руб., после чего она ежегодно снижалась и в 2025 году составила 548,5 млн руб., чистая прибыль — 187,2 млн руб.

В 2024 году в СМИ появилась информация о том, что Trussardi возвращается на российский рынок и планирует открыть магазин на Ходынке на севере Москвы. Telegram-канал Mash тогда сообщал, что итальянский дом моды оказался не востребован в Европе и чуть не обанкротился, что подтолкнуло к рассмотрению планов по возвращению в Россию. Однако этого так и не произошло. Возвращение Trussardi на российский рынок пока выглядит маловероятным, так как в целом иностранные бренды сейчас скорее сохраняют осторожную, выборочную модель присутствия, чем готовятся к массовому возвращению, отмечает эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд.

Антон Летушев, глава Melon Fashion Group, декабрь 2025 года, в интервью “Ъ”: Среди зарубежных игроков есть бренды, которые ушли, хлопнув дверью: для них возвращение будет самым сложным.

Сейчас закрытие подразделений говорит о финальном оформлении ухода: бренд прекратил активную работу раньше, а в 2025 году просто завершил юридическое закрытие структуры, не исключает госпожа Гольфанд. После массового исхода из России международных брендов в 2022 году часть игроков продолжила арендовать торговые помещения, при этом магазины были закрыты, напоминает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Судя по тому, что у Trussardi сохранялись обособленные подразделения под магазины и они были закрыты только в третьем квартале 2025 года, арендные отношения либо продолжали действовать, либо выход из них происходил поэтапно вплоть до сентября прошлого года, полагает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов. Для премиального фешен-сегмента это объяснимо: договоры аренды редко закрываются одномоментно, особенно в таких местах, как ГУМ, «Метрополис» или «Европейский», уточняет он.

Итальянские бренды более лояльны к российскому рынку, несмотря на санкции Евросоюза.

В 2022 году об уходе с российского рынка объявили 23 международных бренда, среди которых лишь несколько итальянских — тот же Trussardi и Moncler, отмечают в NF Group. В 2025 году из РФ ушли шесть международных брендов, итальянских среди них нет, уточняют консультанты. При этом в прошлом году в страну вышло 15 международных брендов, и пять из них были основаны в Италии: De’Longhi (бытовая техника и электроника), одежные и обувные Emiliano Zapata, Kappa, Doucal’s и North Sails, перечисляют в компании.

В 14 крупнейших торгцентрах Москвы с арендопригодной площадью более 100 тыс. кв. м среди всех международных игроков из 285 брендов итальянские бренды занимают первое место по количеству — 63, подсчитали в IBC Real Estate. Совокупно итальянские ритейлеры занимают 28 тыс. кв. м, или 10% от общего объема площадей, занятых международными игроками в этих объектах, уточняют в компании.

Дарья Андрианова