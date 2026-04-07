Академики отчитались об успехах и проблемах

Еще одним заметным мероприятием в рамках Недели космоса стало заседание президиума Российской академии наук (РАН) на тему реализации национального проекта «Космос».

Выступивший с основным докладом вице-президент РАН Сергей Чернышев сообщил, что на федеральный проект «Космическая наука» выделено «беспрецедентно высокое» финансирование — около 660 млрд руб. на десять лет. А входящая в проект лунная программа должна «сохранить Россию в числе держав, ведущих освоение Луны», что «в конечном счете позволит выделить суверенные территории России на поверхности Луны». Всего в рамках проекта планируется запуск до 16 космических аппаратов.

Академик РАН и генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал о пилотируемой космонавтике и планах создания Российской орбитальной станции, а также о работе Международной космической станции (МКС), эксплуатация которой, по данным его американских коллег, может быть профинансирована до 2032 года. Ключевой же задачей пилотируемой космонавтики, по мнению господина Соловьева, остается смещение акцента на научную работу. «Хочется, чтобы космонавты больше занимались экспериментами, а не поддержанием работы МКС»,— пояснил он. В связи с этим также рассматривается возможность выделения отдельной категории космонавтов-ученых и отдельного курса подготовки.

Другие выступающие сосредоточились на отдельных актуальных направлениях космической деятельности. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о ядерной энергетике как одном из ключевых направлений космической программы и представил проект лунной энергоустановки «Селена» мощностью не менее 5 кВт; прототип планируется создать к 2032 году. Глава Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов напомнил о миссии «Бион-М №2», посвященной изучению воздействия солнечной радиации и факторов космического полета на живые организмы (ее итоги планируется представить к октябрю). А ректор МАИ Михаил Погосян напомнил о кадровых проблемах отрасли и необходимых изменениях в профильном высшем образовании. По оценкам экспертов, космосу нужны более 50 тыс. новых специалистов, а еще около 100 тыс. должны будут пройти переподготовку.

