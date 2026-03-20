Дисциплинирующая комиссия

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries должны будут предоставить в ФАС сведения о размере комиссий для продавцов. Сейчас ставки для заграничных селлеров в среднем в два раза ниже, чем для российских. В том числе поэтому иностранные продавцы выступают одним из источников роста для маркетплейсов. Уравнять условия работы для продавцов ФАС рассчитывает через механизм саморегулирования.

Ozon и Wildberries должны до 3 апреля предоставить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) информацию о размерах комиссий для российских и зарубежных продавцов, говорится в сообщении регулятора со ссылкой на решение экспертного совета. Размер сборов должен быть установлен на обоснованном уровне, исключающем дискриминацию. В ФАС уточнили, что, если решение не будет исполнено в рамках механизма саморегулирования, служба примет меры антимонопольного регулирования.

Член общественного совета ФАС Алексей Кожевников обращает внимание, что текущий статус решения регулятора не совсем понятен: обычно выдаются прямые предписания. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов уточняет, что на заседании экспертного совета было решено, что бизнес займется перестройкой самостоятельно, без вмешательства властей.

В Wildberries отмечают, что принятые в ходе заседания предложения предусматривают сохранение комиссий и скидок.

В Ozon пояснили, что в рамках экспертного совета компания предложила ограничить предельный размер комиссии для продавцов.

В ФАС отмечают, что крупнейшие платформы установили разные условия ведения бизнеса для российских и зарубежных продавцов. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко говорит, что комиссии для селлеров из других стран на маркетплейсах сейчас составляют в среднем 10–12%, для российских — 25–30%. Но эти значения могут варьироваться в зависимости от категорий и сегментов, предупреждает он. Алексей Кожевников также обращает внимание на то, что для российских селлеров комиссии обычно в два раза выше, чем для зарубежных.

Более низкие комиссии для зарубежных продавцов, по словам господина Москаленко, объясняются желанием платформ увеличить число партнеров. Одновременно эксперт обращает внимание на то, что доля трансграничной торговли в обороте российской e-commerce остается небольшой. В 2025 году она, по данным АКИТ, составила 3,8%.

Поиск партнеров за рубежом для маркетплейсов является важным инструментом развития бизнеса: привлекать продавцов внутри страны им все сложнее. В период с февраля по декабрь 2025 года аналитики банка «Точка» впервые зафиксировали снижение количества активных селлеров — на 6,9%. На рынке тенденцию связывали с ужесточением условий работы и конкуренцией с зарубежными продавцами (см. “Ъ” от 26 февраля).

Разные комиссии для российских и зарубежных продавцов — не единственное потенциальное нарушение со стороны маркетплейсов, на которое обратила внимание ФАС. Там отметили, что установление скидок на продукцию через инвестирование в цены без согласия продавцов ущемляет интересы бизнеса и потребителей.

Поэтому Ozon и Wildberries должны регламентировать порядок предоставления дисконтов через вложения в стоимость товаров и убрать пункт об автоматическом согласии из оферты.

Алексей Кожевников в своем обращении в ФАС ранее отмечал, что скидки за счет собственных комиссий позволяют маркетплейсам увеличивать долю рынка, предлагая цены ниже, чем на других площадках. Это мешает развивать альтернативные каналы продаж, в том числе собственные сайты (см. “Ъ” от 24 июля 2025 года).

В Ozon полагают, что целесообразно закрепить возможность для маркетплейсов финансировать скидки только за счет комиссии на продажу товаров. Иначе компании смогут переложить свои расходы в стоимость логистики, продвижения и других сервисов для продавцов. Это приведет к недобросовестной конкуренции, опасаются в компании. В Ozon также предлагают отдельно запретить маркетплейсам финансировать скидки на товары одной категории за счет выручки в другой. Перекрестное субсидирование может ущемлять отдельные сегменты.

Александра Мерцалова