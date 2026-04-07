Иран освободил двух обвиненных в шпионаже французов

Власти Ирана освободили граждан Франции, супругов Сесиль Колер и Жака Пари, которые были осуждены по делу о шпионаже в пользу французской разведки. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Сесиль Колер и Жак Пари находятся на свободе и направляются на территорию Франции после трех с половиной лет содержания под стражей в Иране»,— написал господин Макрон в соцсети Х. По его словам, посредником между Францией и Ираном выступил Оман.

Супруги должны вернуться во Францию 8 апреля, пишет TV5Monde. По информации телеканала, сейчас они находятся в Азербайджане. В обмен, по сообщению иранского агентства IRNA, Париж освободил гражданку Ирана Махдие Эсфандиари, которая была задержана во Франции в сентябре 2025 года. В феврале суд Франции приговорил ее к одному году лишения свободы по статье об оправдании терроризма.

Сесиль Колер и Жак Пари были задержаны в Иране в мае 2022 года в последний день их туристической поездки. В мае 2025-го Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за нарушения обязательств по предоставлению консульской защиты. В октябре того же года иранский суд признал супругов виновными в шпионаже и сговоре для «совершения преступлений против национальной безопасности» страны. Сначала их содержали в тюрьме Эвин в Тегеране, затем заключили под стражу во французском посольстве.