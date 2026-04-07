Похищенную в Ираке американскую журналистку освободили

Американская журналистка Шелли Киттлсон освобождена спустя неделю после похищения в Багдаде. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление проиранской военной группировки «Катаиб Хезболла», которую подозревают в похищении. Представитель группировки заявил в Telegram-канале, что госпожу Киттлсон освободили на условиях немедленного отъезда из Ирака. Где сейчас находится журналистка, не сообщается.

Шелли Киттлсон похитили в Багдаде вечером 31 марта. Вчера стало известно, что она жива. По мнению иракских и американских спецслужб, женщина находилась в городе Джурф ас-Сахар примерно в 60 км от Багдада. Город считается одним из оплотов «Катаиб Хезболлы». Представители американских спецслужб полагали, что журналистку удерживали в качестве своеобразного «живого щита», чтобы предупредить американские удары по боевикам.

Евгений Хвостик