Экс-судья из Нальчика стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве

Мировой судья в отставке судебного участка № 7 Нальчикского судебного района Мухамед Темботов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщили РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по май 2025 года фигурант получал от 10 до 100 тысяч руб. от участников судопроизводства. Он действовал не один, а при участии секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой. Деньги были вознаграждением за принятие решений по административным делам, находившимся в его производстве.

В ходе оперативных мероприятий Мухамеда Темботова и Марианну Карасову задержали. Соучастникам также предъявили обвинения, уголовные дела в отношении них находятся на завершающей стадии расследования.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская