Механизм компенсаций за клинические исследования может заработать в 2026 году

Минпромторг почти доработал механизм «кэшбэка на инновации» для фармотрасли, рассказал на конференции «Ъ» директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрий Галкин.

Этот механизм предполагает компенсации третьей фазы успешных клинических исследований инновационных препаратов. По словам господина Галкина, первый отбор проектов, претендующих на такой «кэшбэк», может пройти уже в середине 2026 года.

Работу над механизмом предоставления компенсаций финального этапа клинических исследований фармкомпаниям Минпромторг анонсировал в январе этого года, инициатива обсуждалась в том числе на заседании членов правительства с президентом Владимиром Путиным. Как пояснил глава ведомства Антон Алиханов, право на такую компенсацию получат компании, которые выводят на рынок «первые в классе» лекарства, а также препараты, которые превосходят существующие по эффективности.