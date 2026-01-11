Минпромторг предложил компенсировать фармкомпаниям дорогостоящие испытания

Минпромторг России разрабатывает механизм компенсации затрат фармацевтическим компаниям на заключительную фазу клинических исследований оригинальных лекарств. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Минпромторга Антон Алиханов (справа)

«Прорабатываем и новый механизм для фармотрасли. Он предусматривает компенсацию расходов, связанных с проведением последней фазы клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов», — сообщил министр.

Приоритет в получении такой поддержки, по его словам, будет отдан разработчикам по-настоящему инновационных молекул — препаратов с новым механизмом действия, способных задать стандарты терапии. Мера призвана стимулировать создание прорывных лекарств в России.