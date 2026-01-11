Минпромторг предложил компенсировать фармкомпаниям дорогостоящие испытания
Минпромторг России разрабатывает механизм компенсации затрат фармацевтическим компаниям на заключительную фазу клинических исследований оригинальных лекарств. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава ведомства Антон Алиханов.
Глава Минпромторга Антон Алиханов (справа)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Прорабатываем и новый механизм для фармотрасли. Он предусматривает компенсацию расходов, связанных с проведением последней фазы клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов», — сообщил министр.
Приоритет в получении такой поддержки, по его словам, будет отдан разработчикам по-настоящему инновационных молекул — препаратов с новым механизмом действия, способных задать стандарты терапии. Мера призвана стимулировать создание прорывных лекарств в России.