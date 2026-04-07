Металл не находит спроса

Внутренний спрос на стальной прокат, по предварительным оценкам, в первом квартале мог сократиться на 9–12% год к году. На рынке еще сказывается замедление активности из-за высоких процентных ставок. Во втором квартале потребление обычно увеличивает строительный сектор, но в этом году этот эффект может быть менее выраженным.

Потребление плоского стального проката по итогам первого квартала 2026 года могло сократиться на 12%, сортового проката — на 9% год к году, приводят в БКС предварительные оценки MMI. В марте, по этим данным, спрос мог упасть на 15% и 12% соответственно. Объемы потребления не раскрываются. В MMI сообщили “Ъ”, что речь идет о предварительных оценках, а объемы спроса за март и первый квартал будут известны в конце апреля.

В целом в этом году аналитики MMI ожидают спад спроса по всем основным продуктам плоского и сортового проката.

«В прошлые годы с весной приходил сезонный спрос, в этом году его нет, а основные отрасли и потребители металлопроката говорят о снижении своих показателей и финансирования проектов»,— сообщили в MMI.

Данные по производству в черной металлургии за март пока не публиковались. По итогам января—февраля, согласно корпорации «Чермет», выплавка стали в РФ снизилась на 9,9% год к году, до 10,3 млн тонн, производство проката — на 8,3%, до 8,9 млн тонн. В феврале выпуск этих видов продукции упал на 11,9% и 7,7% год к году, относительно января — на 12,5% и 14% соответственно.

В «Северстали» указывали, что, несмотря на постепенное смягчение денежно-кредитной политики, экономика будет охлаждаться по инерции и в 2026 году снижение спроса на сталь продолжится. По оценкам компании, в 2025 году внутреннее потребление металла сократилось на 14% год к году. В 2024 году «Северсталь» оценивала объем спроса в РФ в 43,8 млн тонн. Таким образом, по итогам 2025 года потребление снизилось до 37,7 млн тонн. В крупных металлургических компаниях оперативно не ответили “Ъ”.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что спрос на металл на внутреннем рынке продолжает снижаться из-за замедления деловой активности, вызванной высокими ставками. «Фактор сезонности также сыграл роль в первом квартале. В зимний период потребление сортового проката традиционно снижается»,— добавляет он.

По словам аналитика, во втором квартале можно ожидать улучшения ситуации с внутренним спросом относительно первого квартала, но участники отрасли в целом ожидают снижения потребления стали в России на 5–10% в этом году.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев подтверждает, что фактором негативной конъюнктуры на внутреннем рынке остается высокая ключевая ставка, которая продолжает давить на спрос на сталь. Исторически, продолжает эксперт, второй квартал был более благоприятным, чем первый, с учетом сезонного восстановления строительного сектора, однако в этом году высокие ставки могут не дать в полной мере раскрыть активность в стройке.

В 2025 году падение внутреннего спроса в металлургии было частично компенсировано ростом экспорта. По данным BigMint, Россия по итогам 2025 года увеличила экспорт стали на 13% год к году, заняв шестое место среди стран-поставщиков.

По словам господина Алиева, с учетом конфликта на Ближнем Востоке российские металлурги могут попытаться воспользоваться выпадением части иранских и китайских объемов и нарастить поставки. С начала конфликта российская сталь на экспорт подорожала более чем на 6%, добавляет он. Но, отмечает аналитик, это не сможет полностью компенсировать слабую конъюнктуру внутреннего рынка. По словам Бориса Красноженова, трейдеры закладывают незначительное повышение цен на плоский прокат из-за ограничения поставок из стран Персидского залива. Однако мировой рынок остается под давлением китайского экспорта, а эскалация ближневосточного конфликта и рост цен на углеводороды грозят замедлением мировой экономики, что негативно скажется на потреблении проката, указывает господин Красноженов.

Анатолий Костырев