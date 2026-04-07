Алексей Кудашов повернул на Екатеринбург

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», на прошлой неделе выбывший из Кубка Гагарина, объявил о смене главного тренера. Команду покинул возглавлявший ее с 2021 года Николай Заварухин. С уральским клубом, в последние годы ставшим одним из самых щедрых в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), специалисту вновь не удалось приблизиться к трофею. А занял освободившийся пост Алексей Кудашов, по ходу нынешнего сезона уволенный из московского «Динамо».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О смене главного тренера екатеринбургский «Автомобилист» объявил 7 апреля. Сначала он попрощался с Николаем Заварухиным, с которым «клуб связывают много лет насыщенной и продуктивной работы». 51-летнего специалиста, сперва работавшего ассистентом главного тренера, а осенью 2021 года возглавившего команду, поблагодарили за «преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие клуба».

Чуть позже — примерно через час — «Автомобилист» поприветствовал Алексея Кудашова, который оставался без работы с ноября. Контракт с ним рассчитан на два года. Кудашов сообщил ТАСС, что соглашение действует с 1 августа, а в настоящее время ведется подбор кандидатов в тренерский штаб.

Такие кадровые перемены не стали неожиданностью. Дело в том, что «Автомобилист», в последние годы входивший в число наиболее амбициозных клубов Восточной конференции, снова слишком рано оступился в play-off.

Он не смог преодолеть стартовый раунд, проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4 в серии) — оппоненту, который в первой половине сезона боролся с финансовыми проблемами и давал поводы сомневаться, удастся ли ему вообще пробиться в кубковую стадию.

К play-off «Салават Юлаев», впрочем, воспрянул, пройдя последние 30 матчей регулярного чемпионата по графику лидера конференции. У него собралась яркая бригада легионеров, прогрессировали молодые игроки, а вратарь Семен Вязовой укрепился в статусе одного из лучших в лиге среди игроков своего амплуа. Так что вылет «Автомобилиста» не стал сенсацией, но заставил вспомнить о том, что екатеринбуржцы слишком часто демонстрируют результаты, не соответствующие высоким ожиданиям. А причины ждать от «Автомобилиста» успехов в борьбе за Кубок Гагарина действительно были.

Во-первых, екатеринбуржцы позволяли себе большие по любым меркам финансовые вложения. Если руководствоваться данными «Спорт-Экспресса», в текущем сезоне во всей КХЛ есть лишь одна команда, размер зарплатной ведомости которой выше, чем у «Автомобилиста»,— казанский «Ак Барс» (здесь необходима оговорка, что в play-off не играл самый «дорогой» игрок уральцев Рид Буше, однако остальные лидеры были на месте). Похожая картина была и в предыдущие годы. «Автомобилист» мог не быть у самой верхушки рейтинга, но сумма зарплат его игроков была недалеко от предельно допустимой величины в 900 млн руб.

Во-вторых, екатеринбуржцам не приходилось радикально обновлять состав. Костяк на протяжении нескольких лет оставался практически неизменным. Тем не менее за четыре полных сезона под руководством Николая Заварухина команде удался лишь один хороший кубковый поход.

Благодаря ему тренер, как отмечено в релизе, «вписал свое имя в историю "Автомобилиста"» — принес екатеринбургскому хоккею первые за три четверти века медали. В 2024 году клуб был в шаге от выхода в финал: разбил «Ак Барс» и петербургский СКА, а потом лишь в решающем, седьмом матче уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» и довольствовался бронзой. Зато в трех других сезонах «Автомобилист» оступался в play-off сразу, на первом же сопернике.

Алексей Кудашов, которому предстоит переломить тенденцию,— специалист с более звучным именем.

Он в разных качествах (в том числе и в качестве главного тренера) работал со сборной России и успел поруководить тремя отечественными топ-клубами — ярославским «Локомотивом», СКА и московским «Динамо». Из последнего 54-летний тренер вдруг был уволен в ноябре, то есть еще в первой половине регулярного чемпионата.

Наиболее свежий отрезок работы Кудашова нельзя назвать ни сверхуспешным, ни провальным. К главному трофею «Динамо» тоже не подступалось вплотную, однако год от года прибавляло. В позапрошлом сезоне финишировало на верхней строчке таблицы регулярного чемпионата, прежде чем покинуть play-off, проиграв с «сухим» — 0:4 в серии с челябинским «Трактором» — счетом во втором раунде. В прошлом сезоне — ровно прошло «гладкую» часть первенства и впервые за 12 лет (с тех пор, как завоевало свой второй Кубок Гагарина), дошло до полуфинала, одолев по пути два гранда — СКА и «Ак Барс» — и вновь уступив «Трактору» в противостоянии, где немалую роль сыграли травмы.

Роман Левищев