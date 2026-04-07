«Телеком-холдинг» оштрафовали на 1 млн рублей

Мировой судья Измайловского района Москвы оштрафовал «Телеком-холдинг» на 1 млн руб. по административному протоколу. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Компанию оштрафовали за нарушение ч. 3 ст. 13.46 КоАП РФ. Статья регулирует ответственность за неправильную работу с системой оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которые дают ФСБ и правоохранительным органам доступ к звонкам и трафику пользователей. Операторы должны устанавливать их на свои сети с 1 июля 2018 года по «закону Яровой».

Ранее РБК сообщало, что Минцифры обсуждает возможность отмены моратория на плановые проверки операторов связи. По словам собеседников издания, мораторий делает невозможными проверки, в том числе на наличие у операторов СОРМ. Действующий мораторий установили в 2023 году и продлили до 2030-го.