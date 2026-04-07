Reuters: Иран и США продолжают переговоры

Пакистан продолжает посреднические усилия в американо-иранском конфликте и передает сообщения сторон друг другу, пишет Reuters со ссылкой на два пакистанских источника. По словам одного из них, иранцы проявили гибкость в готовности к переговорам, но в то же время выдвигают жесткие условия для начала обсуждений.

По словам источника Reuters, угрозу для переговоров создал ночной удар по нефтехимическому комплексу SABIC в Эль-Джубайле в Саудовской Аравии. Если власти решат ответить, «переговоры будут окончены». Второй источник добавил, что Иран «ходит по тонкому льду», а ближайшие три-четыре часа могут стать решающими для дальнейших обсуждений. Пакистан настаивает, что Иран должен согласиться на переговоры без каких-либо условий.

Тем временем иранский источник заявил Reuters, что Иран не проявит гибкость, пока админстрация Дональда Трампа продолжает требовать капитуляции Исламской Республики. Иранские власти через Катар передали, что в случае атаки США на электростанции «весь регион и Саудовская Аравия окажутся в полнейшей темноте из-за ответных ударов Ирана».

Сегодня завершается крайний срок, который Дональд Трамп установил для соглашения с Ираном. Если стороны не договорятся, он пообещал устроить «ад» и атаковать иранские электростанции. Иранские власти уже отклонили предложение о перемирии, потребовав полного прекращения огня, а также отказались открывать Ормузский пролив до выполнения следующих условий: гарантии мира в регионе, выплата репараций и создание нового протокола для прохода судов через пролив.

Лусине Баласян