Пострадавшие от паводка виноградники Дагестана оказались не застрахованы

Масштабное подтопление виноградников в южных районах Дагестана выявило полное отсутствие страховой защиты у пострадавших аграрных предприятий региона. Несмотря на значительный ущерб инфраструктуре и насаждениям, хозяйства не смогут претендовать на коммерческие выплаты из-за отсутствия страховых полисов. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию республики и руководители сельхозпредприятий Дербентского района.

По словам заместителя председателя профильного комитета Ахмеда Ахмедова, механизм агрострахования в регионе фактически не функционирует, так как страховщики отказываются брать на себя риски, связанные непосредственно с урожаем винограда. Компании зачастую соглашаются страховать лишь саженцы и молодые побеги, что оставляет производителей беззащитными перед климатическими аномалиями. В результате подтопления 1,4 тыс. га насаждений аграрии столкнулись с невозможностью получения рыночных компенсаций, что, по мнению бизнесменов, опрошенных «Ъ– Кавказ», делает сектор полностью зависимым от прямых бюджетных вливаний и лимитов федеральной помощи.

Финансовый директор ООО «Виноградар» Зиядхан Ходжаев подтвердил, что ни один страховщик не соглашается работать с их виноградниками, несмотря на готовность бизнеса страховаться. Прошлый год уже принес предприятию убытки в размере 80 млн руб. из-за дождей, которые не были покрыты страховкой, а текущий паводок, вызванный прорывом дамбы, только усугубил финансовую уязвимость хозяйства. Ситуация осложняется и в секторе личных подсобных хозяйств, где из-за отсутствия официальных документов на землю фермеры не могут даже формально актировать ущерб для получения государственных выплат.

Окончательный объем экономического урона агропромышленному сектору власти республики намерены озвучить во второй половине апреля по завершении полной ревизии пострадавших муниципалитетов. На данный момент безвозвратно утраченными считаются не менее 20% из подтопленных площадей, а восстановление разрушенных систем орошения потребует дополнительных инвестиций в размере 250 млн руб.

Роман Лаврухин