В 10 школах Ставрополья с сентября введут оценки за поведение

Министерство просвещения РФ опробует трехуровневую систему оценки поведения школьников — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» — в 89 школах страны, в том числе в 10 ставропольских, сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновники оценили такую систему как наиболее эффективную по итогам пилотного проекта. Ведомство подвело итоги апробации 6 апреля 2026 года на заседании Общественного совета, где замминистра Ольга Колударова объявила о следующих шагах. Эксперимент охватил 89 школ в семи регионах России, включая более 40 тыс. учеников 1–8 классов и свыше 2 тыс. педагогов. Участники тестировали три модели оценки, но трехуровневая модель показала лучшие результаты: 78% школьников, 73% учителей и 87% родителей, со слов замминистра, поддержали ее введение.

Критерии включают дисциплину, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность, тем самым интегрируя систему оценок поведения и прилежания из советских традиций среднего образования. Она была упразднена вскоре после распада СССР. Инициаторы утверждают, что реанимация этой советской процедуры решает проблему дисциплины в школах.

С 1 сентября 2026 года, в начале учебного года 2026/27, Минпросвещения запустит расширенную апробацию: по 10 школ в каждом из 89 регионов страны, в том числе в Ставропольском крае. В Ставрополе и других районах края школы уже готовятся к тесту, хотя региональные власти пока не публикуют список учреждений.

Полное внедрение ждет всю страну с 1 сентября 2027 года: оценки за поведение получат все школьники с 1 по 11 класс. Ведомство подготовило проект приказа с изменениями в требованиях к оценке, который учтет итоги пилота.

В Ставропольском крае, где учится около 260 тыс. школьников, тест затронет 10 школ — это примерно 7–10 тыс. учащихся, исходя из средних показателей. Ранее, в январе 2026-го, сообщалось о планах ввести баллы за поведение уже с сентября 2026-го, но даты скорректировали после анализа данных.

