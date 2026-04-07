ОКР выплатит компенсации не допущенным на Игры-2026 спортсменам

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит компенсации спортсменам, которые не были допущены к участию в Играх 2026 года. Как сообщил председатель организации Михаил Дегтярев, финансовое поощрение получат 116 человек.

«Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх-2026. Олимпийские чемпионы получат 500 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тыс. рублей, бронзовых — 250 тыс. рублей, а участники — 150 тыс. рублей»,— написал господин Дегтярев в своем Telegram-канале.

Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. К участию были допущены 13 российских спортсменов, которые выступили в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, взявший серебро в спринте.

7 апреля ОКР провел встречу с участниками Олимпиады-2026 и наградил спортсменов памятными подарками. Никита Филиппов получил удостоверение заслуженного мастера спорта России. На мероприятии отсутствовали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Таисия Орлова