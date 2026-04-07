Власти Дагестана не сочли критическим подтопление 1,4 тыс. га виноградников

Паводки в южных районах Дагестана привели к подтоплению порядка 1,4 тыс. га виноградников, из которых около 20% на данный момент считаются безвозвратно утраченными. Несмотря на серьезный ущерб в ряде хозяйств Дербентского района, профильные ведомства не видят критической угрозы для региональной отрасли в целом из-за значительного объема сохранившихся площадей. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию республики.

По данным комитета, общая площадь виноградных насаждений в Дагестане составляет 26 тыс. га, что позволяет нивелировать локальные потери за счет урожая в других муниципалитетах. Тем не менее в наиболее пострадавшем Дербентском районе ситуацию характеризуют как аномальную: по оценкам местных властей, за последние 100 лет в муниципалитете не фиксировалось подобных природных катаклизмов. Помимо виноградников, стихия затронула десятки гектаров плодовых садов и посевов озимых, а прямой ущерб только мелиоративному комплексу уже оценивается в 250 млн руб.

Основной урон насаждениям нанесли селевые потоки и резкий подъем уровня воды после прорыва дамбы Геджухского водохранилища. Руководители хозяйств, таких как «Анжелина», «Виноградар» и «Татляр», сообщили «Ъ– Кавказ», что вода уничтожила системы капельного орошения и повалила шпалеры. Заиление сельхозугодий сделало невозможным выход техники в поля, из-за чего аграрии пропустили циклы обязательной фунгицидной обработки. Это создает дополнительные риски развития грибковых заболеваний и снижения кондиционности того урожая, который не пострадал непосредственно от затопления.

При этом системной проблемой остается отсутствие у сельхозпроизводителей страховой защиты. По словам заместителя председателя профильного комитета Ахмеда Ахмедова, механизм агрострахования в регионе фактически не работает, так как страховые компании отказываются страховать непосредственно урожай винограда, соглашаясь покрывать риски только для саженцев и молодых побегов. Итоговую оценку потерь агропромышленного комплекса власти республики планируют представить во второй половине апреля по результатам полной ревизии пострадавших территорий.

Роман Лаврухин