В Дагестане 95% абонентов получили доступ к электроснабжению

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» восстановили работу подстанции 110 кВ «Приморская» в Махачкале, которую экстремальные осадки затопили 28 марта 2026 года, сообщили в компании.

Восстановление подстанции вернуло электроснабжение всем потребителям Ленинского района столицы Дагестана. В общей сложности энергетики устранили последствия непогоды для почти 95% жителей региона, ранее без света оставались сотни тысяч человек.

Экстремальная погода обрушилась на Дагестан в конце марта: сильные ливни и мокрый снег вывели из строя три ключевые подстанции Махачкалы — «Махачкала-110», «Восточная» и «Приморская». На пике отключений 28 марта около 16:00 без электричества остались 65 тыс. абонентов, а по региону в целом — более 500 тыс. человек. Энергетики уже восстановили 160 линий электропередач напряжением 6–10 кВ и нормализовали работу двух подстанций, но «Приморская» дольше всех сопротивлялась из-за высокого уровня воды.

В горных районах Дагестана аварийные бригады продолжают круглосуточные работы, хотя труднодоступность сильно тормозит процесс. Поврежденные дороги, подмывы и продолжающийся мокрый снег приводят к новым авариям на инфраструктуре. Минтранс республики сообщает, что 14 участков дорог остаются закрытыми, на 34 восстановили движение, но расчистка подъездных путей к поврежденным объектам займет время.

Полное восстановление электроснабжения энергетики обещают завершить до конца текущей недели — после того, как техники получат полный доступ к объектам и доставят оборудование. На этом фоне в регионах Северного Кавказа с 8 апреля снова ждут сильные дожди со снегом и шквалистый ветер, что усложнит ситуацию. МЧС Дагестана подтверждает, что отключения затронули 139 населенных пунктов.

Станислав Маслаков