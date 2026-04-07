Обвиняемые по делу МУГИСО попросили о прекращении уголовного преследования

Во время очередного заседания в Кировском районном суде Екатеринбурга по делу МУГИСО (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) защита троих обвиняемых ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с истечением 10-летнего срока давности инкриминируемого преступления, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Прекратить уголовное дело попросили в отношении экс-замминистра Елены Николаевой, Екатерины Гребенщиковой и Ольги Невской. Гособвинитель выступил против заявленных ходатайств. Председательствующий судья сообщил, что даст оценку документам в совещательной комнате.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо Елены Николаевой, Екатерины Гребенщиковой и Ольги Невской обвиняемыми по делу также проходят экс-заместитель министра Константин Никоноров, экс-глава распорядительной дирекции Карина Горностаева, Оксана Каспрова, Наталья Ким и Анна Эмишян. В зависимости от степени участия в преступлениях им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По данным обвинения, было совершено не менее 17 коррупционных преступлений: незаконно распорядились государственным имуществом на общую сумму более 366 млн руб., растратили более 119 млн руб.

Уголовное разбирательство в отношении главы компании АО «Группа "Кан"» Александра Кана прекращено, поскольку, по данным «Ъ-Урал», он умер. Уголовное дело в отношении бывшего министра МУГИСО Алексея Пьянкова было прекращено, на заседания он являлся лишь в качестве свидетеля. Во время процессов он отрицал свою вину, говоря, что бывшие подчиненные оговорили его.

Во время судебного заседания защита Константина Никонорова ходатайствовала о проведении медицинской и психиатрической экспертизы.

Напомним, по версии следствия, Алексей Пьянков, который ранее обвинялся в создании ОПГ, которая якобы занималась обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний.

Артем Путилов