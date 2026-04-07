Экс-замгубернатора Курской области Дедова приговорили к 17 годам
Бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток от предпринимателей. Восемь лет лишения свободы назначили посреднику при передаче взятки Дмитрию Шубину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Ленинского районного суда Курска.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Как установил суд, экс-замглавы региона и его начальник — губернатор Курской области Алексей Смирнов — получали взятки от компаний, строивших соцобъекты и оборонительные сооружения в Курской области. Общая сумма откатов превысила 20 млн руб. При этом опорные пункты так и не были достроены.
Гособвинение запрашивало для Дедова и Шубина 19 и девять лет соответственно. Бывший замгубернатора признал вину и раскаялся. 6 апреля к 14 годам колонии приговорили Алексея Смирнова.
