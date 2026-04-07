Экс-замгубернатора Курской области Дедова приговорили к 17 годам

Бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток от предпринимателей. Восемь лет лишения свободы назначили посреднику при передаче взятки Дмитрию Шубину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Ленинского районного суда Курска.

Как установил суд, экс-замглавы региона и его начальник — губернатор Курской области Алексей Смирнов — получали взятки от компаний, строивших соцобъекты и оборонительные сооружения в Курской области. Общая сумма откатов превысила 20 млн руб. При этом опорные пункты так и не были достроены.

Гособвинение запрашивало для Дедова и Шубина 19 и девять лет соответственно. Бывший замгубернатора признал вину и раскаялся. 6 апреля к 14 годам колонии приговорили Алексея Смирнова.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Все делал с душой"».

Никита Черненко