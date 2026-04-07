В Крыму откроют памятник герою фильма «Брат» Даниле Багрову

В Крыму на фестивале «Киномаевка» откроют памятник главному герою фильма «Брат» Даниле Багрову. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фестиваль пройдет в арт-кластере «Таврида» с 1 по 3 мая на берегу Черного моря под Судаком, часть его культурной программы будет посвящена фильмам «Брат» и «Брат 2». Во время фестиваля состоится открытие скульптуры Данилы Багрова, роль которого исполнил актер Сергей Бодров-младший. Идею инсталляции дал знаменитый диалог из фильма — «В чем сила, брат?» — «Сила в правде». По мнению авторов проекта, он объединяет культурное наследие 1990-х с ценностями сегодняшнего дня.

На фестивале также состоится трибьют-концерт. Песни из кинокартин исполнят бывший фронтмен рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, группа «Три дня дождя» и артисты лейбла «Таврида.Арт». Всего во время «Киномаевки» покажут более 60 фильмов.

В сентябре прошлого года в Приозерске Ленинградской области открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Согласно сюжету фильма «Брат», город на берегу Ладожского озера считается родным городом Данилы Багрова.

Александр Дремлюгин, Симферополь