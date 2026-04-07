Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дагестанский ЦГМС предупредил об очередной волне ливней

По прогнозу Дагестанского ЦГМС, 8 и 9 апреля местами в республике ожидается очередная волна ливней и штормового ветра до 22-27 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Дагестана.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В горных районах ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, в реках возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах не исключен сход селей малого объема.

Жителям региона рекомендовано соблюдать осторожность, водителям — отказаться от поездок на личном транспорте.

Наталья Белоштейн

