Дагестанский ЦГМС предупредил об очередной волне ливней

По прогнозу Дагестанского ЦГМС, 8 и 9 апреля местами в республике ожидается очередная волна ливней и штормового ветра до 22-27 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Дагестана.

В горных районах ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, в реках возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах не исключен сход селей малого объема.

Жителям региона рекомендовано соблюдать осторожность, водителям — отказаться от поездок на личном транспорте.

