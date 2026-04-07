ТАСС: судья из Краснодара незаконно вернула имущество преступным авторитетам

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре незаконно вернула преступным авторитетам ранее изъятое имущество на 10 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщает агентство, в августе 2024 года Горячеключевской городской суд Краснодарского края принял иск в защиту интересов Российской Федерации к участникам сочинской преступной группировки — Робсону (Татуляну Р.А.), Саркисяну В.Д. и другим. В иске требовалось взыскать более 6 млрд руб. за ущерб, причиненный незаконной застройкой земель бывшего совхоза «Чкаловский». В рамках обеспечительных мер суд наложил арест на имущество фигурантов, решение апелляции было оставлено без изменений.

Ответчики оспорили меры в кассации и, как утверждают правоохранители, прибегли к непроцессуальному воздействию на судей Четвертого кассационного суда. По версии следствия, председатель судебной коллегии по гражданским делам Ольга Борисова и советник председателя А.А. Мамай вступили в неформальные контакты с обвиняемыми. В результате кассационным определением от 15 августа 2025 года были отменены обеспечительные меры, наложенные ранее Горячеключевским судом, включая арест гостиницы «Кроун Плаза» (бывшая «Интурист») в центре Краснодара стоимостью 10 млрд руб.

Вячеслав Рыжков