Власти Удмуртии опровергли указ о задании на набор контрактников на предприятиях

Указ главы республики Александра Бречалова о задании предприятиям по набору кандидатов на военную службу по контракту оказался фейком. Такой документ пришел в редакцию «Ъ-Удмуртия». Его опровергли в Центре управления регионом.

В фальшивом указе написано, что всем предприятиям республики, независимо от формы собственности, необходимо набрать кандидатов на военную службу по контракту. Для организаций численностью от 150 до 300 человек нужно найти минимум двух человек, для предприятий от 300 до 500 сотрудников — трех кандидатов, для мест, где работает более 500 граждан — пять специалистов.

Отметим, что подобное постановление действует в Рязанской области с конца марта. Там установлены квоты для предприятий по набору контрактников.

В администрации главы и правительства Удмуртии подтвердили, что документ — фейк, так как его нет в реестре зарегистрированных нормативных правовых актов региона.

Напомним, с начала года в Удмуртии выявили более 10 фейковых правовых актов. В интернете вирусились фейки о браслетах для мониторинга здоровья через Max, отправке инженеров—добровольцев в Иран и вербовке киберспортсменов в войска БПЛА.

