Средняя продолжительность жизни в КБР увеличилась на 5,3% за четыре года

В Кабардино-Балкарии средняя продолжительность жизни за четыре года увеличилась на 5,3%: с 73,7 лет до 77,9 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова.

«Последняя цифра за 11 месяцев [2025 года] — это 77,9 лет, при том, что у нас буквально четыре года назад было 73,7 года», — отметил господин Калибатов.

Он добавил, что по общей смертности регион находится на шестом месте в РФ.

