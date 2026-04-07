Ставропольский край в 2025 году собрал 4,75 млрд рублей акцизов с алкоголя

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин сообщил в своем Telegram-канале, что акцизы на алкогольную продукцию в регионе выросли более чем на 9% в 2025 году и принесли бюджету 4,75 млрд руб.

Производители выпустили свыше 12 млн декалитров алкоголя, что укрепило позиции пищевой отрасли: ее налоговая отдача достигла 24 млрд руб., на 16% выше уровня 2024 года.

Антон Доронин подчеркнул изменения в правилах Минэкономразвития РФ: винодельческие предприятия теперь возвращают 55% акцизов при соглашении с ведомством против 19% без него, если инвестируют все средства в развитие. Компании вкладывают деньги в оборудование, ремонт мощностей, закладку виноградников или даже сырьевую базу связанных фирм при доли владения не менее 95%. Такой подход делает механизм прозрачным и стимулирует рост целых регионов, где виноградарство обеспечивает рабочие места, инвестиции и налоги.

На Ставрополье поддержка работает на межведомственном уровне: власти держат связь с производителями, чтобы поднять объемы и качество продукции, известной по всей России и за рубежом. За январь–сентябрь 2025 года край произвел 8,67 млн декалитров алкоголя, собрав 3,39 млрд руб. акцизов — на 9% больше, чем годом ранее. Пиво, сидр, пуаре и медовуха дали 1,53 млрд руб. (рост 0,6%), крепкий алкоголь — 1,63 млрд руб. (+14%).

Регион активно развивает виноградарство. К концу 2025-го площади под виноград довели до 5 тыс. га. Виноделы получают господдержку на шпалеры, орошение, питомники и уход, но только за продукцию из местного сырья. Эксперты СКФУ отмечают роль льгот для производителей с собственным виноградом в росте отчислений.

Министерство обещает оперативную помощь предприятиям, чтобы новые правила не только увеличили показатели, но и повысили конкурентоспособность ставропольского алкоголя на внутреннем и внешнем рынках. В 2025 году пищевая отрасль уже принесла 24 млрд руб. налогов — на 16% больше прошлогодних.

Станислав Маслаков