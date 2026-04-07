В этом году в Карачаево-Черкессии отремонтируют шесть детских садов

В Карачаево-Черкессии в 2026 году планируют отремонтировать шесть детских садов. Об этом сообщил губернатор региона Рашид Темрезов в соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ремонт проведут на объектах в Черкесске, Кавказском, Апсуа, Бавуко, Кардоникской и Учкулане. Подрядчик приведет в порядок здания и инженерные системы: обновит кровлю и фасады, заменит окна и двери, выполнит внутреннюю отделку помещений. На объектах модернизируют отопление, водоснабжение и электросети.

Кроме того, планируется провести оснащение всем необходимым для полноценного образовательного процесса и благоустроить территории.

Мария Хоперская

