«Ростелеком» выиграл очередной подряд на обслуживание воронежской ИТС за 420 млн

Областное казенное учреждение «Региональный центр безопасности» заключило контракт на развитие интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Воронежской городской агломерации с ПАО «Ростелеком». Стоимость соглашения составила почти 420 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала Александра Гусева Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену контракта. Согласно условиям технического задания, подрядчику предстоит смонтировать более 350 тактических и стратегических детекторов транспорта, свыше 100 дорожных контроллеров двух типов, а также обеспечить функционирование 109 средств криптографической защиты информации и более 130 обзорных и купольных камер видеонаблюдения. Работы необходимо выполнить в два этапа до 31 января 2027 года. Как указано в контракте, финансирование осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

В ноябре 2025 года единственным участником и победителем аукциона на передачу данных для интеллектуальной транспортной системы Воронежской городской агломерации стало ПАО «Ростелеком». Компания не стала снижать начальную цену контракта, которая составляла 40,4 млн руб.

Кабира Гасанова