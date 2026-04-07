В Дагестане движение остается закрытым на 14 участках дорог

В Дагестане остаются закрытыми 14 участков дорог, движение по 34 другим направлениям уже открыто, еще на одном участке — затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе «Дагестанавтодора».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего из-за погодных условий с 4 по 6 апреля закрыли 49 участков дорог. Для ликвидации последствий стихийных бедствий задействовали 36 единиц спецтехники (бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, КДМ, автогрейдеры) и 70 дорожных рабочих.

Угроза обвалов, оползней и камнепадов в регионе все еще сохраняется.

Мария Хоперская