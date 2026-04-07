Замглавы Анапы обвинили в превышении полномочий

В Краснодарском крае задержали заместителя главы города Анапы. Ее обвинили в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СКР.

Фото: УСМИ СК России Светлана Маслова

Уголовное дело возбудили по материалам краевого управления ФСБ. По версии следствия, в 2022-2025 годах обвиняемая призывала директоров 85 образовательных учреждений закупать услуги охраны у единственного поставщика. Следователи пришли к выводу, что замглавы Анапы устраняла конкуренцию и предоставляла привилегии охранной организации.

Ущерб от действий чиновницы превысил 64,8 млн руб. СКР планирует арестовать его имущество для последующего возмещения ущерба.

СКР не разглашает имя обвиняемой. Должность мэра Анапы занимает Светлана Маслова. В ее подчинении пять заместителей — две женщины и трое мужчин. Согласно информации с сайта администрации Анапы, вопросы образования, культуры, семьи и детства и по делам несовершеннолетних координирует Наталья Рябоконь.

Никита Черненко