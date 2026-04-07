ЦАХАЛ отчитался об ударах по десяткам объектов инфраструктуры Ирана

Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам объектов инфраструктуры в нескольких районах Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля завершила широкомасштабную серию ударов по десяткам объектов инфраструктуры», — указано в сообщении израильских военнослужащих.

Около двух часов назад иранское агентство Mehr писало об ударах США и Израиля по острову Харк, через который Иран поставляет 90% добываемой нефти. Затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что если армия США «переступит “красные линии”», то «ответ выйдет за пределы региона». В ночь на 8 апреля истекает срок, который президент США Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива.