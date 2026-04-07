Mehr: США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк

Несколько взрывов прогремело на острове Харк, через который Иран поставляет 90% добываемой нефти. Как сообщает иранское агентство Mehr, удары нанесли вооруженные силы США и Израиля.

Остров Харк

Фото: Planet Labs PBC / AP Остров Харк

Какие именно объекты на Харке подверглись атакам, агентство не сообщает. Как пишет издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, на острове были поражены военные цели.

Следом Корпус стражей исламской революции (элитная силовая структура в Иране) сообщил, что, «если американская террористическая армия переступит "красные линии", ответ выйдет за пределы региона».

В ночь на 7 апреля истекает срок, который президент США Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива. Господин Трамп заявил, что с Ираном можно «покончить за одну ночь», и «этой ночью может стать уже следующая» (то есть с 7 на 8 апреля).