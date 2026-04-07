Бронзовый призер Евро-2016 Аарон Рэмзи завершил карьеру

Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Аарон Рэмзи (крайний слева)

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Аарон Рэмзи (крайний слева)

«Этот шаг дался мне непросто. После долгих размышлений я решил завершить карьеру. Прежде всего хочу начать с Уэльса. Для меня было честью носить футболку сборной и пережить столько невероятных моментов»,— заявил Рэмзи. Он выразил благодарность семье, тренерам и клубам, за которые выступал.

Аарону Рэмзи 35 лет. Он является воспитанником «Кардиффа». На протяжении карьеры полузащитник представлял английские «Арсенал» и «Ноттингем Форест», итальянский «Ювентус», шотландский «Рейнджерс» и французскую «Ниццу». Его последним клубом стал мексиканский «Пумас».

В составе сборной Уэльса Рэмзи завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2016 года. Всего за национальную команду он провел 86 матчей, отметившись 21 голом.

Таисия Орлова