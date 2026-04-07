Орловский комбинат «Русагро» выплатит 43 млн за ущерб реке по решению кассации

Первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу орловского АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"» (входит в ГК «Русагро») на решения первых двух инстанций. Тем самым было утверждено взыскание с предприятия более 43 млн руб. в счет возмещения ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. В кассационной инстанции компания оспаривала решения Мценского районного суда и Орловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки, проведенной в августе 2024 года, на участке Оки протяженностью 15 км в районе деревни Нарыково Мценского района выявили загрязнение поверхности воды. В результате погибло 6,7 тыс. особей аборигенных видов рыб, в том числе щука, лещ, сом, судак, голавль, плотва. Согласно экспертному заключению, в водоем сбросили неочищенные сточные воды сахарного комбината. Показатели загрязняющих веществ в воде по отдельным позициям были превышены в 160 раз.

По данным Rusprofile, АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"» зарегистрировано в Мценском районе Орловской области в октябре 2003 года для производства сахара. Уставный капитал — 10 млн руб. Генеральный директор — Евгений Бологов. Учредителем компании является ООО «Группа компаний "Русагро"». Выручка предприятия в 2025 году составила 2,8 млрд руб., убыток — 484 млн руб.

В октябре прошлого года Отраднинскому сахарному комбинату назначили штраф в размере 200 тыс. руб. за складирование отходов производства и частичное зарастание участка в Мценском районе.

Кабира Гасанова