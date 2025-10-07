Россельхознадзор назначил 200 тысяч штрафа орловскому сахзаводу «Русагро»

Орловскую структуру ГК «Русагро» (основатель — попавший под ряд уголовных дел Вадим Мошкович) — АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"» — оштрафовали на 200 тыс. руб. за складирование отходов производства и частичное зарастание участка в Отрадинском сельском поселении Мценского района Орловской области (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, до 700 тыс. руб. для юрлиц). Также компании выдали предписание об устранении нарушений. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В мае 2025 года специалисты Россельхознадзора обследовали земельный участок сельхозназначения площадью 40,3 тыс. кв. м, арендованный предприятием. На его территории обнаружили сорняки, а также свекловичный жом на площади 1,5 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile, АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"» зарегистрировано в селе Отрадинское Мценского района Орловской области в октябре 2003 года для производства сахара. Уставный капитал — 10 млн руб. Генеральным директором является Евгений Бологов. Учредитель — ООО «Группа компаний "Русагро"». Выручка предприятия в 2024 году составила 4,2 млрд руб., убыток — 182 млн руб.

В июне Мценский районный суд взыскал с АО «Сахарный комбинат "Отрадинский"» 43 млн руб. за загрязнение Оки и массовую гибель рыбы.

Кабира Гасанова