Николай Заварухин покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

Николай Заварухин покинул пост главного тренера екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК ''Автомобилист'', за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере!»— заявили в пресс-службе.

Ранее «Автомобилист» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом раунде play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершил выступление в сезоне-2025/26. Регулярный чемпионат екатеринбуржцы завершили на четвертом месте Восточной конференции. СМИ сообщали, что Николая Заварухина может сменить Алексей Кудашов, который до ноября 2025 года руководил московским «Динамо».

Николаю Заварухину 51 год. Он возглавил «Автомобилист» в 2021 году. Под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата КХЛ в сезоне-2023/24. Также специалист занимал пост главного тренера новосибирской «Сибири».

Таисия Орлова