Донской бизнес несет издержки из-за блокировки Telegram

Предприниматели Ростовской области несут отдельные издержки из-за фактической блокировки Telegram. Об этом в ходе общественного обсуждения на тему «Адаптация малого и среднего бизнеса к вызовам 2026 года» сообщил председатель регионального отделения общероссийский организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Вадим Мирошниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Именно Telegram до последнего момента оставался единственной платформой, подходящей для выстраивания полноценной бизнес-инфраструктуры. Речь идет о рекламе, клиентских каналах, группах и серверных процессах.

«При этом, российская альтернатива пока не обладает большей частью функционала, который был доступен бизнесу в Telegram. Поэтому сейчас речь идет не о полноценном переходе на другую платформу, а потере уже выстроенного инструментария и вынужденной попытке частично собрать его заново в сильно урезанном виде»,— резюмировал Вадим Мирошниченко.

Он также отметил, что добросовестный бизнес сейчас оказался в менее выгодном положении, по сравнению с теневым. Это подтверждается тем, что правительство утвердило план противодействия нелегальной занятости на 2025-2027 годы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что страсти вокруг Telegram не утихают второй месяц. Так, в феврале Роскомнадзор заявил, что мессенджер создал и поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять личные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». В ведомстве отметили, что по его требованию Telegram регулярно удаляет такие сервисы, однако новые боты продолжают появляться. В начале марта ФАС заявила, что размещение рекламы в Telegram нарушает законодательство. В службе отметили, что рекламные интеграции на площадке нарушают закон «в связи с принятием мер по ограничению доступа» к мессенджеру. Ответственность за такое нарушение несут рекламодатель и распространитель рекламных материалов, подчеркнули в ФАС. В свою очередь, представители юридического сообщества отметили, что пока официального запрета на рекламу в Telegram нет.

Мария Хоперская