«Давно стал инфраструктурой»

В России наблюдаются сбои в работе Telegram: замедление трафика, проблемы с загрузкой медиафайлов. Федеральная антимонопольная служба заявила, что размещение рекламы в мессенджере незаконно, а власти обсуждают возможность его полной блокировки уже с апреля 2026 года. Причина — якобы несоблюдение требований законодательства. В случае блокировки Telegram компаниям придется «переезжать» на другие площадки, несмотря на то что пока нет достойной альтернативы популярному мессенджеру, уверены опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Информация о том, что в РФ собираются полностью заблокировать Telegram уже в следующем месяце, появилась в ряде федеральных СМИ. Власти якобы даже определились со сроками блокировки мессенджера и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля. Представители ростовского бизнеса по-разному оценивают перспективы блокировки Telegram.

Председатель Ростовского областного отделения «Опоры России», предприниматель Вадим Мирошниченко подчеркнул, что Telegram для малого бизнеса давно стал не «мессенджером», а инфраструктурой. «Там идут ежедневные коммуникации, клиентские диалоги, уведомления, рассылки, а также автоматизация через ботов (регистрация на мероприятия, расписание, сервисные запросы),— уточнил эксперт. — Например, мы используем закрытые группы с тематическими ветками — это позволяет быстро управлять рабочими потоками комитетов и местных отделений. В нашем региональном отделении около 1,2 тыс. членов, и значительная часть коммуникаций проходит именно через наши внутренние группы».

По словам господина Мирошниченко, важно, что это не «один чат»: структура держится на темах/ветках, и в большинстве российских аналогов такой функционал либо отсутствует, либо доступен только в корпоративных решениях с оплатой за каждого пользователя — для общественных организаций и малого бизнеса это часто неприемлемая модель, подчеркнул предприниматель. «Если доступ к Telegram будет существенно ограничен, главный риск — не “потеря канала связи”, а разрыв привычных процессов: упадет скорость реакции, ухудшится конверсия из обращений в сделки/участие, вырастут затраты на поддержку, а аудитория распадется по разным площадкам. Для малого бизнеса это еще и финансовый удар: в каналы и Telegram-ботов вложены деньги и время, а при вынужденной миграции эти затраты придется повторять», — пояснил эксперт.

Он заметил, что переход редко бывает «по кнопке»: до момента ограничений придется продолжать работать в Telegram и параллельно разворачивать альтернативные каналы, то есть нести двойные расходы. А если ограничения вводятся неравномерно по регионам/сетям, двойной контур коммуникаций становится вынужденной нормой. «Часть аудитории остается в Telegram, а часть уже требует других мессенджеров или более традиционных каналов (телефон, e-mail, сайт). Если новая платформа пока уступает по функционалу (например, MAX), то миграция растянется. Выход — заранее вынести критичные процессы из платформы: заявки и регистрация через сайт/формы/CRM, уведомления дублировать SMS/e-mail, создать резервные сообщества в альтернативных мессенджерах и постепенно переводить туда часть коммуникаций», — пояснил Вадим Мирошниченко.

Отсутствие доступа к Telegram станет существенно критичным фактором, особенно в части маркетинга и клиентской коммуникации, подчеркнула собственник центра дополнительного образования для детей и взрослых «Скилл плюс» Юлия Бардукова. «Многие (организации и фирмы) используют Telegram как один из ключевых цифровых каналов, — отметила эксперт. — Он необходим для работы с клиентами (консультации, сопровождение, ответы на вопросы, сервисная поддержка), для маркетинговых мероприятий (например, у нас это анонсы курсов и мероприятий), для внутренних коммуникаций (рабочие чаты команд, координация проектов, быстрый обмен файлами и голосовыми сообщениями) и для коммуникаций партнерских (оперативная связь с подрядчиками и внешними экспертами)».

Госпожа Бардукова согласилась с тем, что из-за блокировки Telegram стоит ожидать снижения скорости обработки обращений, потери части аудитории, привыкшей к этому формату взаимодействия. «Однако Telegram не является единственным каналом, поэтому полной остановки бизнес-процессов не произойдет»,— уверена предприниматель.

По словам Юлии Бардуковой в переходный период произойдут миграция аудитории в альтернативные каналы (VK, email, MАХ), диверсификация трафика (благодаря SEO, контекстной рекламе) и усиление работы через традиционные каналы связи (телефон, email). «Стратегически мы рассматриваем возможную блокировку как сигнал к усилению цифровой устойчивости бизнеса и снижению зависимости от одного коммуникационного инструмента. Но хочу отметить, что переходный период и период адаптации будут очень сложными, так как придется дублировать всю информацию в различных мессенджерах», — пояснила эксперт.

Учредитель компании «ЮгПроРемонт» Елена Бурмистрова рассказала «Ъ-Ростов», что у них в Telegram — вся рабочая переписка. «С клиентами общаемся через мессенджеры удобные для них. На данный момент таких три, — уточнила госпожа Бурмистрова. — Например, и мы, и клиенты начали осваивать мессенджер МАХ. Подстраиваемся под реалии». По ее словам, блокировка Telegram — это не столько про риски, сколько про привычку пользования ТГ и возможные неудобства в связи с переездом на другие площадки.

Эксперт уверена, что по удобству пользования пока нет достойной альтернативы Telegram. Аналогичного мнения придерживается и Юлия Бардукова. Она подчеркнула, что пока каждая технологическая альтернатива закрывает лишь часть задач и не может рассматриваться как полноценная замена ТГ-каналу.

Вадим Мирошниченко уверен, что по совокупности функций — каналы, боты, удобство групповых обсуждений и интеграции с CRM/сайтами — возможные замены Telegram серьезно уступают ему. «На ряде альтернативных решений (например, MAX) функционал еще догоняет Telegram. Значит, часть ботов и воронок придется сначала переносить в упрощенном виде, а затем переделывать по мере появления новых возможностей платформы», — резюмировал эксперт.

Страсти вокруг Telegram не утихают второй месяц. Так, в феврале Роскомнадзор заявил, что мессенджер создал и поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять личные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». В ведомстве отметили, что по его требованию Telegram регулярно удаляет такие сервисы, однако новые боты продолжают появляться. В начале марта ФАС заявила, что размещение рекламы в Telegram нарушает законодательство. В службе отметили, что рекламные интеграции на площадке нарушают закон «в связи с принятием мер по ограничению доступа» к мессенджеру. Ответственность за такое нарушение несут рекламодатель и распространитель рекламных материалов, подчеркнули в ФАС. В свою очередь, представители юридического сообщества отметили, что пока официального запрета на рекламу в Telegram нет.

Ефим Мартов