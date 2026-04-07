Запуск трех российских лунных программ запланирован на 2032-2036 годы

Космические аппараты «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» планируют запустить в 2032–2036 годах. Об этом заявил вице-президент РАН Сергей Чернышев на заседании академии наук, передает корреспондент «Ъ».

Фото: РАН

Из презентации господина Чернышева следует, что запуск аппарата «Луна-29» ожидается в 2032 году, «Луны-30» — в 2034-м, а «Луны-28» — в 2036-м. Академик рассказал, что российская лунная программа делится на два этапа. Сначала планируются технологические разработки и исследования в месте посадки аппаратов. Затем создадут элементы лунных баз и «отрыв» от места посадки.

27 января гендиректор «НПО Лавочкина» Василий Марфин заявил, что для размещения атомной электростанции на Луне необходимо провести три предварительных пуска в 2033–2035 годах. Тогда он называл датой запуска аппарата «Луна–30» 2036 год. Такой аппарат — часть программы по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

В декабре 2023 года тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал, что запуск миссии «Луна-26» планируется осуществить в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году, а «Луны-28» — к 2030 году.