Сборные России и Сербии по паделу проведут товарищеский турнир в Москве

С 11 по 12 апреля в Москве пройдет товарищеский турнир между сборными России и Сербии по паделу. Матчи состоятся в клубе Lunda Padel Конструктор.

Российская сборная впервые проведет домашний турнир. В состав каждой из команд вошли 14 спортсменов (восемь мужчин и шесть женщин). В первый день сборные проведут пять матчей: состоятся три игры с участием мужских пар, две — с участием женских. Во второй день соревновательная программа продолжится турниром смешанных пар.

Турнир пройдет при поддержке букмекерской компании FONBET, которая является генеральным спонсором сборной России по паделу. В рамках проекта «Корт добра» Федерация падела России (ФПР) и ДоброFON проведут акцию для подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского. Рэпер L'One и игрок футбольной медиалиги Алекс Стиль проведут для детей тренировки. 11 апреля подопечные фонда будут выводить игроков на корт. По итогам турнира ДоброFON перечислит в фонд пожертвование.

В августе 2025 года федерации падела России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве. 10 апреля в министерстве спорта РФ состоится встреча, где представители обеих организаций расскажут о первых результатах партнерства.

