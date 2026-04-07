«Трактор» не будет продлевать контракты с иностранными хоккеистами

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в межсезонье расстанется со всеми иностранными игроками. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер команды Алексей Волков.

Генеральный менеджер «Трактора»

«С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми текущими легионерами, будем искать новых игроков на эти позиции»,— сказал господин Волков. Он также отметил, что команде нужна «свежая кровь». «Трактор» представляют четыре иностранных игрока: канадский нападающий Джош Ливо, а также защитники — словак Михал Чайковски и американцы Логан Дэй и Джордан Гросс.

Также на пресс-конференции Алексей Волков сказал, что в ближайшее время руководство клуба рассмотрит будущее тренерского штаба. В декабре главным тренером команды стал Евгений Корешков. На этом посту он сменил канадца Бенуа Гру, под руководством которого «Трактор» начал сезон-2025/26.

В первом раунде play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» и завершил выступление в сезоне-2025/26. По итогам регулярного чемпионата челябинская команда заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Таисия Орлова