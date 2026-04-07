В Краснодаре на торги выставили комплекс водозабора за 91,7 млн рублей

В Краснодаре 28 апреля на электронном аукционе продадут имущественный комплекс водозабора с начальной стоимостью 91,7 млн руб. Торги пройдут в формате английского аукциона.

В состав лота входит насосная станция площадью 52 кв. м, хлораторная 10,9 кв. м и электрощитовая 8,9 кв. м. Комплекс также включает движимое имущество — резервуары, четыре скважины с общей зоной санитарной охраны третьего пояса, насосы, частотный преобразователь на центробежный насос и ограждения. Объект расположен на улице Кореновская, 111. Целевое назначение определено для сельскохозяйственного использования.

Участок относится к категории земель населенных пунктов. Он огорожен бетонным забором и находится в зоне санитарной охраны третьего пояса. На территории нет прохода через нее, объекты не обслуживают имущество других лиц или смежных участков.

Известно, что аренда участка действует до 2058 года. Права покупателя на участок будут оформлены согласно российскому законодательству, при этом действуют ограничения, указанные в выписке из ЕГРН.

Алина Зорина