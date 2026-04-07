Генпрокуратура подала иск к бывшему следователю Ромодановскому на 75 млн рублей

Бабушкинский районный суд Москвы получил иск Генпрокуратуры к бывшему руководителю СУ СКР по Северо-Западному административному округу Москвы Сергею Ромодановскому. Ведомство просит обратить в доход государства коллекцию из 21 пары часов, а также недвижимость экс-силовика. Стоимость активов достигла 75 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Надзорное ведомство просит изъять две квартиры и нежилое помещение в Москве. На момент покупки их рыночная стоимость составляла 57,7 млн руб. Кроме того, в иске фигурирует автомобиль Mercedes AMG G63 стоимостью 4,25 млн руб., который позже был продан. Вместо него Генпрокуратура просит взыскать стоимость автомобиля.

В иске указано, что официальные доходы экс-следователя и его семьи в 2019-2021 годах оказались более чем в семь раз ниже, чем стоимость купленного имущества. Ромодановский за три года задекларировал 10,4 млн руб. Его жена не работала, а суммарный доход родителей за тот же период составил 124,7 тыс. руб.

Сергея Ромодановского обвиняли в коррупции и фальсификации доказательств против руководства компании Merlion. Согласно фабуле дела, следователь вменил главам компании покушение на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко в Подмосковье. 26 января Ромодановского приговорили к 19 годам колонии, еще пятерым фигурантам назначили от 14 до 18 лет строгого режима.

Никита Черненко