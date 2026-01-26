Сыновьям генералов не пожалели сроков

От 14 до 19 лет строгого режима получили по приговору военного суда в Москве шестеро фигурантов уголовного дела о коррупции и фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion с целью получения ее активов, а также вымогательства взятки в 15 млрд руб. за прекращение расследования. Самые большие сроки получили бывшие начальник следственного управления СКР по Северо-Западному административному округу Москвы Сергей Ромодановский (сын экс-главы ФМС генерал-полковника Константина Ромодановского) и его подчиненный Рустам Юсупов, также сын генерала, возглавлявший Хорошевский межрайонный следственный отдел. Самое мягкое наказание в 14 лет назначили адвокату Вадиму Лялину, который, услышав цифру, рухнул без чувств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Процесс по резонансному уголовному делу продолжался в 235-м гарнизонном военном суде (ГВС) больше восьми месяцев и завершился 26 января обвинительным приговором. На скамье подсудимых находились бывшие руководители следственного управления СКР по Северо-Западному административному округу Сергей Ромодановский и Хорошевского отдела Рустам Юсупов, следователь Андрей Жирютин, оперуполномоченный службы экономической безопасности столичного УФСБ Александр Бибишев и его коллега из службы контрразведывательных операций Павел Крылов, а также единственный обвиняемый, не носивший погоны, адвокат Вадим Лялин.

В зависимости от роли каждого в ГСУ СКР им вменили получение взяток (ст. 290 УК РФ), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), незаконное возбуждение уголовных дел (ст. 299 УК РФ), незаконное заключение и содержание под стражей (ст. 301 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), заведомо ложные показания (ст. 307 УК РФ), организацию преступного сообщества и участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

В ходе прений сторон, состоявшихся еще до Нового года, гособвинители из Генпрокуратуры попросили назначить фигурантам от 16 до 25 лет. Самые внушительные наказания были запрошены для уже бывших руководящих сотрудников регионального СКР Сергея Ромодановского и Рустама Юсупова. При этом все шестеро подсудимых настаивали на своем оправдании.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, что было обусловлено наличием в нем контрразведчиков и материалами с грифом «секретно».

Лишь на оглашение резолютивной части приговора в зал пустили представителей СМИ и близких и знакомых подсудимых. Среди последних оказался известный футболист Павел Мамаев, пришедший поддержать своего товарища Бибишева и заявивший, что нет доказательств его вины. Впрочем, суд посчитал иначе.

«Ромодановский приговорен к 19 годам, Юсупов — к 18 годам, Жирютин — к 17 годам, Бибишев — к 16 годам и 3 месяцам, Крылов — к 16 годам, Лялин — к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фигуранты лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью»,— заявили в Генпрокуратуре. Все бывшие офицеры лишены званий — от майора до полковника, а Сергей Ромодановский и Рустам Юсупов оштрафованы на 109 млн руб.— сумму полученной ими взятки. Кроме того, все осужденные должны солидарно выплатить потерпевшим 15 млн руб. компенсации морального вреда.

Решение суда стало для Вадима Лялина настолько тяжелым ударом, что он, услышав слова судьи, резко побледнел и опустился на пол — в зал была вызвана скорая.

Адвокаты фигурантов заявили, что обжалуют приговор. «Рустам Юсупов был искусственно введен в это дело, он не имел никакого отношения к расследованию, связанному с компанией Merlion»,— заявил “Ъ” его отец Мансур Юсупов, в прошлом генерал-майор МВД, а ныне адвокат, защищавший сына в процессе. По его словам, «Рустам весьма доброжелательный и общительный человек», что и сыграло с ним злую шутку. Юсупов-старший подчеркнул, что судья вел процесс предельно корректно и внимательно, давая высказаться всем сторонам, а потому, несмотря на ощущавшееся давление со стороны «определенных структур», защита до конца не теряла надежду на благополучный исход, хотя бы на исключение части обвинений в создании и участии в ОПС и получении взятки, которую «он в глаза не видел», как и взяткодателя.

По версии следствия, преступление организовали находящиеся в розыске решальщики Виталий и Кирилл Качуры (последний признан иноагентом). Летом 2019 года они создали ОПС, инициировав незаконное уголовное преследование совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина. Злоумышленники решили вменить им покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко (в отдельном процессе осужден на 22 года) в Подмосковье. Предпринимателей заключили под стражу, а через их адвоката Вадима Лялина запросили за освобождение 15 млрд руб. Другим защитникам попавших за решетку бизнесменов, однако, удалось добиться передачи дела в центральный аппарат СКР, где, разобравшись с ним, прежних фигурантов освободили, а новых, в том числе из следственных органов, задержали.

В ходе следствия также было установлено, что в декабре 2020 года господа Ромодановский и Юсупов с иными соучастниками за непривлечение к уголовной ответственности одних лиц получили взятку в размере 109 млн руб. и требовали €10 млн с других, уточнили в надзорном ведомстве. Там также указали, что иск компании Merlion о возмещении материального ущерба за недополученную прибыль к подсудимым 235-й ГВС оставили без рассмотрения.

При этом несколько человек, также участвовавших в афере уже бывших сотрудников СКР и ФСБ, ранее были, как сообщал “Ъ”, осуждены, а еще ряд, включая решальщиков Качуров, скрылись за границей.

Сергей Сергеев